Android 12 ma wprowadzić duże zmiany wizualne. Pojawi się język projektowania Material NEXT, który odmieni wygląd oprogramowania. Mogliśmy to już zobaczyć na przykładzie przeprojektowanej sekcji Ustawienia. Są one jednak ukryte. Teraz mamy okazję rzucić okiem na to, jak mogą wyglądać nowe aplikacje Google. Na razie są to mockupy.

Odświeżone aplikacje Google widoczne są na poniższych renderach. W kolejności są to Gmail, Sklep Play, Kontakty i Pliki. Te oparte na Material NEXT pokazano po prawej stronie. Pośrodku jest aktualny design, a po lewej widok w systemie Android 12. Widzimy, że zmiany rysują się naprawdę ciekawie, ale jeszcze na nie poczekamy.

Nowe aplikacje Google z Material NEXT być może z systemem Android 12 beta

Jak już wspomnieliśmy, na razie Google ukryło wszystkie te zmiany wizualne. W udostępnionej deweloperom wersji Developer Preview ich nie ma. Nowe aplikacje oparte na Material NEXT możemy zobaczyć już w trakcie majowej konferencji I/O 2021. Potem zostanie udostępniony Android 12 beta, który już powinien zawierać modyfikacje wizualne, na które tak czekamy.

