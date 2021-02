Google Maps dostaje dark mode. Jeśli zastanawiasz się, jak włączyć tryb ciemny, to odbywa się to po stronie serwerów. Funkcja w Google Maps już się pojawia.

Google Maps i dark mode to w zasadzie temat rzeka. Funkcja pojawiała się już wcześniej w formie testów. Jednak do tej pory po ponad roku od ogłoszenia nie została globalnie wdrożona. Teraz to ulega zmianie. Tryb ciemny w końcu zaczyna się pojawiać u szerszego grona użytkowników aplikacji.

Firma poinformowała o oficjalnym rozpoczęciu wdrażania dark mode dla Google Maps. Aplikacja otrzymuje ciemny motyw, który przez ostatnie miesiące sporo użytkowników mogło doświadczyć w formie testu. Pamiętajmy, że od zapowiedzi funkcji upłynął już grubo ponad rok. Trochę więc musieliśmy poczekać.

Jak włączyć dark mode w Google Maps

Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak można włączyć tryb ciemny w aplikacji Google Maps, to nie jest to takie proste. Jest to możliwe w ustawieniach, gdzie do wyboru są trzy opcje. Są to dark mode, jasny motyw i wygląd oparty na wyborze w systemie. Jednak do szczęścia potrzebny jest jeszcze dostęp do nowości. Ten udostępniany jest po stronie serwerów firmy. Tak więc nie każdy dziś może z tego skorzystać. Co powinno jednak ulec zmianie w ciągu najbliższych dni.

