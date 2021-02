Spotify Free zostało pozbawione kolejnej opcji. To przesyłanie muzyki na głośniki i ekrany. Ta opcja nie będzie już za darmo. Wymagane jest Spotify Premium.

Spotify Free to wersja usługi, z której można korzystać za darmo. Ma ona pewne ograniczenia względem planu Premium. Tym jednak do tej pory nie było przesyłanie muzyki na głośniki zewnętrzne czy ekrany. Można to było robić bez żadnych problemów. Niestety, ta funkcja platformy w darmowej wersji znika.

Szwedzi pozbawili użytkowników Spotify Free możliwości przesyłania muzyki na głośniki. Jeśli spróbujecie to teraz zrobić na darmowym koncie, to ujrzycie informacje widoczne na poniższych zrzutach ekranowych. Przy urządzeniach, na które można strumieniować utwory, pojawia się zapisek o dostępności tylko dla użytkowników kont Premium. Z czym trzeba się pogodzić.

Spotify nie wspomina, że opcja Free nie pozwala na przesyłanie muzyki na głośniki

Co ciekawe, Szwedzi jeszcze nie uaktualnili informacji na własnych stronach. Dlatego też nie ma tam informacji, że użytkownicy Spotify Free nie mogą przesyłać za darmo muzyki na głośniki czy ekrany. Pewnie jednak niedługo szczegóły te zostaną uaktualnione. Chcąc więc mieć dostęp do takiej funkcji trzeba będzie dokonać przesiadki na plan Premium.

