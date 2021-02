Apple TV Plus trafia na kolejne urządzenia. Usługa będzie dostępna na urządzeniu Chromecast z Google TV. Trafi też na telewizory z Android TV.

Apple TV Plus to usługa, która jest dostępna od początku na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Potem trafiła także na telewizory Samsunga czy LG. Ekspansja cały czas jest w drodze. Teraz platformę będą mogli użytkować właściciele przystawki Chromecast z Google TV. W następnej kolejności będą to kolejne telewizory z systemem Android TV.

Właściciele przystawki Chromecast z Google TV mogą pobrać aplikację Apple TV Plus z poziomu Sklepu Play. Po instalacji można liczyć na integrację z rekomendacjami filmów i seriami do obejrzenia, która będzie prezentowana na karcie Dla Ciebie. Nie zabrakło też integracji z Asystentem.

Apple TV Plus już na urządzeniu Chromecast z Google TV, ale na tym nie koniec

Wiemy, że aplikacja Apple TV Plus wkrótce trafi także na kolejne telewizory z systemem Android TV. Platforma ma być dostępna m.in. na modelach marki TCL. Z czasem będzie udostępniana także na urządzenia innych producentów. To tylko kwestia najbliższych miesięcy.

