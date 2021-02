Microsoft Office to pakiet biurowy, którego nie trzeba chyba przedstawiać nikomu. W 2019 roku pojawiła się zupełnie nowa aplikacja na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Także na iPada. Jednak do tej pory nie miała ona pełnego wsparcia dla iPadOS. Zmienia to najnowsza aktualizacja oprogramowania, którą udostępniono w sklepie App Store.

Uniwersalna aplikacja Microsoft Office na iOS doczekała się uaktualnienia z numerkiem 2.46. W jej oficjalnym wykazie zmian udostępnionym na łamach App Store czytamy, że zoptymalizowano ją pod kątem systemu iPadOS. To oznacza, że powinna już wykorzystywać wszystkie możliwości, które dostępne są na iPadach, jak obsługa gładzika, myszki czy podzielonego ekranu. Pamiętajmy, że wcześniej na tabletach można ją było uruchamiać, ale w formie skalowanej.

Microsoft Office na iPada przystosowywany do iPadOS od dawna

Prawda jest jednak taka, że uniwersalna aplikacja Microsoft Office już wcześniej była przystosowywana pod kątem systemu iPadOS. Wsparcie dla klawiatury czy urządzeń wskazujących dodano już wcześniej. Nowa aktualizacja powinna jednak zapewniać pełne wsparcie dla platformy Apple i wszystkich możliwości, które daje. Nowe uaktualnienie jest już dostępne do pobrania.

