YouTube na iOS doczekał się aktualizacji. Najważniejsze aplikacje Google na iPhone’y i iPady w końcu są uaktualniane. Czekaliśmy na to ponad dwa miesiące.

YouTube na iOS to jedna z kilku ważniejszych aplikacji Google na iPhone’y i iPady. Firma udostępniła dla nich ostatnie aktualizacje na początku grudnia 2020 roku. Potem zrobiło się cicho i pomimo dotychczasowego ich uaktualniania co tydzień lub dwa, nadszedł czas przestoju. Z czego to wynikało?

Aplikacje Google na iOS przestały dostawać aktualizacje z powodu zmian wprowadzonych przez Apple. Chodzi o politykę prywatności, gdzie firma z Cupertino zaczęła wymagać od twórców oprogramowania ujawniania praktyk ochrony danych. To spowodowało, że gigant z Mountain View przestał udostępniać uaktualnienia i rwało to kilka tygodni. W tym zaczęło to ulegać zmianie.

YouTube na iOS z aktualizacją, ale inne aplikacje Google czekają

YouTube na iOS rzeczywiście doczekał się już nowej wersji, ale inne aplikacje Google, w tym Gmail czy Maps, nadal czekają na nowe wersje. Domyślamy się, że te również wkrótce otrzymają aktualizacje. Nie wiadomo, kiedy jednak dokładnie to nastąpi. Pewnie w bardzo niedługim czasie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Signal

źródło