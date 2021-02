Petal Maps to autorska aplikacja Huawei. Otrzymała lepsze planowanie tras i transport publiczny. To funkcje, których dotychczas w Petal Maps brakowało.

Petal Maps to aplikacja, którą Huawei zastąpiło na własnych smartfonach Mapy Google. Co wynikało z sankcji nałożonych przez administrację Stanów Zjednoczonych. Na razie brakuje w niej kilku funkcji, ale teraz pojawiły się dwie nowości. Obejmują one lepsze planowanie tras i transport publiczny. Poniżej wykaz zmian.

Huawei Petal Maps 1.5.0301 – co nowego / wykaz nowości

Zapewniono informacje o trasie autobusu w czasie rzeczywistym, aby pomóc Ci trzymać się harmonogramu.

Dodano opcję planowania trasy poprzez trasy autobusowe, piesze i rowerowe.

Umożliwiono udostępnianie miejsc.

Zapewniono przypomnienia o terenach wypoczynkowych podczas nawigacji.

Dodano funkcję udzielania dodatkowych informacji po zakończonej nawigacji, w tym maksymalna prędkość i całkowity czas trwania.

Petal Maps to aplikacja, którą Huawei cały czas rozwija. Jest ona dostępna na telefonach z HMS (także marki Honor) na terenie ponad 140 krajów. Ciekawa nowość została dodano wraz z EMUI 11. To gesty w powietrzu, z których mogą skorzystać właściciele modeli Mate 40, 30 i P40.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło