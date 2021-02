Messenger to komunikator jak każdy inny, gdzie może przydarzyć się, że trafi do nas spam. Niechciane wiadomości to duży problem dzisiejszego internetu. Facebook o tym wie i w trakcie Dnia Bezpiecznego Internetu zapowiedział nowe funkcje, które mają na celu ułatwić walkę ze zjawiskiem. Zobaczmy, co takiego zapowiedziano.

Facebook doda w komunikatorze Messenger opcje, które pozwolą na szybsze blokowanie i usuwanie zawartości typu spam. Tego typu wiadomości będzie można się pozbyć znacznie łatwiej. Ponadto prościej będzie można blokować podejrzane konta. Wszystko to powinno sprawić, że użytkownicy zyskają lepszą ochronę przed nękaniem i prościej będą mogli zgłosić nadużycia.

Facebook Messenger ma też inne opcje, które polepszają prywatność

Facebook zwraca też uwagę na narzędzia i opcje, które wprowadzono wcześniej i one również mają polepszyć prywatność użytkowników. Tu wymienia m.in. biometryczne zabezpieczenia przed dostępem do aplikacji. To funkcja, którą komunikator dostał w zeszłym roku. Poza tym prowadzone są prace nad kolejnymi usprawnieniami w tym zakresie.

źródło