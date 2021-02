Action Launcher beta dostaje stosy widżetów, jak z iOS 14 dla iPhone’ów

Action Launcher beta dostaje funkcję podobną do tej z iOS 14 dla iPhone’ów. Są to stosy widżetów. Zobaczmy, jak te widżety działają w Action Launcher.

Action Launcher beta doczekał się ciekawej funkcji. Dla użytkowników iPhone’ów nie jest to żadna nowość, bo została wprowadzona wraz z aktualizacją systemową w postaci iOS 14. To stosy widżetów. W ten sposób w jednym miejscu na ekranie można dodać kilka takich elementów, a następnie je przerzucać. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce.

Stosy widżetów dodane w aplikacji Action Launcher beta widzicie poniżej. Ich wsparcie wprowadziła aktualizacja do wydania z numerkiem 47.0beta2. Funkcja nie jest jednak pozbawiona błędów. Występują pewne problemy z ładowaniem zawartości i dotyczą one m.in. Gmaila, Keep czy Kalendarza Google. Takie są jednak uroki wersji poglądowej i jest jeszcze czas, aby to dopracować przed wprowadzeniem do finalnego wydania.

Action Launcher beta ma stosy widżetów bardzo podobne do tych z iOS 14

W zasadzie działania funkcji dodanej w becie Action Launcher nie różni się niczym do tego, co znają użytkownicy iPhone’ów z iOS 14. Mamy możliwość dodania kilku elementów i te następnie można przesuwać z użyciem palca. W niedługim czasie rozwiązanie powinno zostać wprowadzone do finalnej wersji oprogramowania.

