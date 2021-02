Acrobat Web to aplikacja Adobe do edycji PDF-ów w przeglądarce. Jest duża aktualizacja dodająca edycję tekstu i obrazów. Zobaczmy, co nowego w Acrobat Web.

Acrobat Web to narzędzie Adobe pozwalające na edycję dokumentów PDF. Do tej pory aplikacja pozostawała pod kątem możliwości w tyle za desktopową wersją oprogramowania. Teraz to pomału ulega zmianie. Najnowsza aktualizacja wprowadza wyczekiwane nowości z zakresu edycji tekstu oraz obrazów. Zobaczmy, co nowego się pojawia.

Adobe przekazało, że narzędzie Acrobat Web jest dla niego ważnym produktem strategicznym. Z tego też powodu pojawia się edycja tekstu i obrazów w dokumentach PDF. Zmiana miała pojawić się wcześniej. Jednak występowały problemy wydajnościowe oraz takie, które obejmowały czcionki. Na tym jednak nie koniec, bo nowości jest więcej.

Adobe Acrobat Web to nie tylko edycja tekstu i obrazów w PDF-ach

Adobe dodało do narzędzia Acrobat Web także inne nowości związane z pracą z dokumentami PDF. Wśród nich są ochrona plików, scalanie dwóch w jeden czy też dzielenie na części. W drodze są także inne udoskonalenia, które aplikacja ma otrzymać w przyszłości. To z pewnością cieszy.

