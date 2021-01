Google Chrome 90 na Androida dostanie ciekawą funkcję. To lista do przeczytania, która jest w wersji na iOS. Na premierę Google Chrome 90 trochę poczekamy.

Google Chrome 90 to przeglądarka internetowa, która obecnie znajduje się na etapie wersji poglądowej. Stabilnym wydaniem pozostaje to z numerkiem 88. W tej nowej edycji doszukano się ciekawej nowości. To lista do przeczytania, która jest znana użytkownikom urządzeń z iOS.

Lista do przeczytania w Google Chrome nie jest nowością. Przeglądarka internetowa w wersji na iOS ma taką funkcję od kilku lat. Dodano ją już w 2017 roku. Co jednak ciekawe, w przypadku wydań dla Windows i Androida takiej opcji nie ma. Dziwi to przede wszystkim w tym ostatnim przypadku. Jednak wraz z wydaniem z numerkiem 90 to się zmieni.

Lista do przeczytania na razie w poglądowym Google Chrome 90 na Androida

Funkcja ta została umieszczona w deweloperskiej wersji Chrome’a 90. Działa to na identycznej zasadzie, co na urządzeniach z iOS. Wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję Przeczytaj później. Po chwili artykuł trafia na specjalną listę. Stabilnej wersji tej przeglądarki spodziewamy się dopiero wiosną. Powinna ona zadebiutować w kwietniu.

