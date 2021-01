Asystent Google integruje się z aplikacją Tasker. Zadania włączysz głosem

Asystent Google co jakiś czas otrzymuje nowe integracje, które zwiększają jego możliwości. Teraz padło na aplikację Tasker. Została ona dodana wraz z aktualizację oprogramowania na Androida, która jest już dostępna z poziomu Sklepu Play. Dzięki temu stworzone zadania można włączać z użyciem poleceń głosowych. Jest to bardzo proste.

Dzięki nowej integracji Asystent Google uruchomi zadania z Tasker, które zostały w nim wcześniej zapisane. Można tu korzystać z kilku różnych komend. Niestety, minusem jest fakt, że działają one wyłączenie w języku angielskim. To ograniczenie samej platformy. Jeśli jednak korzystacie z tego języka, to będzie to jak najbardziej możliwe. Mogą to być polecenia zaczynające się od fraz run, start, do, send oraz set. Poniżej wideo prezentujące wybrane czynności.

Asystent Google uruchomi zadania w Tasker 5.11.14 lub nowszym

Do działania nowej funkcji potrzeba aplikacji Tasker z numerkiem 5.11.14 lub nowszej. Dopiero tutaj pojawia się integracja z funkcją Asystent Google. W poprzednich wydaniach jej nie ma.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło