YouTube Music dostaje widok siatki dla albumów i singli

YouTube Music to aplikacja, która cały czas jest rozwijana. Niedawno udoskonalono w niej dark mode. Teraz pojawiła się kolejna nowość. Tym razem jest to widok siatki, który obejmuje albumy i single. Jest on prezentowany na stronach poszczególnych artystów. Wcześniej była tu widoczna lista. Ta zmiana wizualna zdecydowanie wydaje się być na plus.

Widok siatki z aplikacji YouTube Music na smartfonach i większych ekranach widoczny jest poniżej. W przypadku telefonów, które mają mniejsze wyświetlacze, w ten sposób prezentowanych jest tylko sześć elementów. Znacznie lepiej wygląda to na komputerach czy tabletach. Tutaj wyświetla się więcej albumów i singli.

Widok siatki z YouTube Music także w wersji web

Nowa funkcja pojawia się w aplikacji mobilnej YouTube Music na smartfonach z systemami Android oraz iOS, ale nie tylko. Jest również pomału włączana w przypadku desktopowej wersji uruchamianej w przeglądarce internetowej na komputerach. Tutaj jednak dochodzi dodatkowy czynnik. Jest nim aktywacja tego widoku po stronie serwerów Google.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło