Allegro Smart w formie miesięcznego planu podrożeje. Gigant rynku e-commerce wprowadzi wyższą opłatę dla miesięcznego planu. Cena będzie jednak tylko trochę wyższa względem tej obecnej. Ponadto firma informuje o uruchomieniu platformy Allegro Biznes skierowanej do przedsiębiorców. Jej start zaplanowano na 8 lutego. Zobaczmy, co tam się znajdzie.

Allegro Biznes to platforma skierowana do wszystkich firm. Tutaj będzie można robić zakupy firmowe. Niezależnie od tego, czy jest się pracownikiem w dużej spółce lub też prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą. Będzie można liczyć na hurtowe ceny, odroczone płatności czy inne benefity.

Cena Allegro Smart wzrośnie, ale tylko dla miesięcznego planu

Wiemy, że cena Allegro Smart zostanie podniesiona, ale dotyczy to na razie tylko miesięcznego planu. Kwota wzrośnie z dotychczasowych 8,99 zł do 10,99 zł. Jak wyjaśnia firma, jest to wypadkowa tego, co znamy z koszów jednej przesyłki paczkomatem a dostawą kurierską. Poza tym zmiana obowiązuje tylko nowych klientów. Tych obecnych nie.

Przy okazji firma poinformowała o opcji Kurier Pickup. To nowa oferta w ramach pakietu Smart. Zostanie ona uruchomiona 8 lutego. Jednak początkowo tylko dla sprzedających i kupujących z Warszawy. Z czasem ma zostać wprowadzona także w innych miastach. Tutaj jednak terminów nie podano.

źródło