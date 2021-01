Android Auto już od kilkunastu miesięcy sprawia problemy. Obejmują one powiadomienia oraz funkcję Asystent Google. Błędy wiążą się z niepoprawnym odczytywaniem wiadomości, co odbywa się w innym od domyślnego języka. Są one źle interpretowane i dochodzi do sytuacji, że użytkownik otrzymuje finalnie bełkot.

Jeden z użytkowników Android Auto z Francji twierdzi, że przychodzące do niego powiadomienia Asystent Google stara się odczytywać po angielsku. Pomimo tego, że domyślnym językiem jest francuski i w takim samym nadchodzą wiadomości. W czytanych słowach pojawia się bałagan. Błąd ten jest naprawdę stary.

Problemy obejmujące Android Auto, powiadomienia i Asystenta Google już od miesięcy

Pierwsze raporty obejmujące te problemy są naprawdę nienowe. Pochodzą sprzed półtora roku. Google zaleca tutaj pewne rozwiązanie. Jest nim usunięcie dodatkowych języków z Android Auto. Problem jest jednak w tym, że mogą ich potrzebować inne aplikacje. Tak więc z pewnością nie jest to złoty środek. Pozostaje wierzyć, że wkrótce pojawi się inny.

