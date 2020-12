Sygic trafia na Android Auto. Alternatywa dla Waze i Google Maps

Sygic dołącza do aplikacji do nawigacji dla platformy Android Auto. Do tej pory użytkownicy mogli korzystać tylko z Google Maps oraz Waze. Teraz pojawia się ciekawa alternatywa. Stało się to możliwe za sprawą nowej inicjatywy, którą producent zielonego robota zainicjował w sierpniu tego roku z deweloperami. Teraz doczekaliśmy się efektu.

Google Maps i Waze były do tej pory jedynymi aplikacjami dla Android Auto związanych z nawigacją. Sygic jest więc trzecią. Nie jest to jednak jeszcze sfinalizowane oprogramowanie. Na razie użytkownicy mogą skorzystać z wersji beta. Powinna ona jednak być szeroko dostępna. To oznacza, że do testów może dołączyć każdy chętny.

Sygic to alternatywa dla Google Maps i Waze w Android Auto, ale w wersji beta

Chcąc przetestować Sygic w wersji dla Android Auto należy przystąpić do programu pilotażowego, co jest możliwe w Sklepie Play. Sam proces nie jest trudny. Potem pojawi się aplikacja oznaczona numerkiem 19.x, którą należy pobrać i zainstalować.

