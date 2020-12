Google Maps lepiej oznaczy przejścia dla pieszych i numery budynków

Google Maps w ostatniej wersji beta z numerkiem 10.56.0 dostało ciekawe nowości. Powiązane są one z dokładnymi szacunkami opłat za przejazdy. Co jednak najważniejsze, zaczęły pojawiać się przejścia dla pieszych i numery budynków. Zobaczmy sobie, jak to dokładnie wygląda.

Wspomniane przejścia dla pieszych i numery budynków pojawiają się tylko w wybranych miastach. Poniżej możecie zobaczyć zrzuty ekranowe z Google Maps, które to prezentują. Raczej nie ma co liczyć na to, że taka funkcja będzie na razie dotyczyć polskich miejscowości, choć z czasem to może ulec zmianie. Wygląda też na to, że nowość włączana jest po stronie serwerów firmy.

Google Maps beta 10.56.0 to nie tylko numery budynków i przejścia dla pieszych

Najnowsza beta Google Maps wprowadza także wspomniane lepsze szacunki za przewozy. W ustawieniach jest nowa sekcja dla usług przewozowych. Na razie można znaleźć tam Ubera, który to pewnie na ten moment jest jedynym partnerem. Rozwiązanie to jest na wczesnym etapie rozwoju. Poniżej zrzuty ekranowe, które to przedstawiają.

