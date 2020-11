Aparat Google 8.1 wprowadza funkcje z Pixel 5 na starsze Pixele

Aparat Google 8.1 to nowa aktualizacja aplikacji. Wnosi na starsze Pixele funkcje z modelu Pixel 5. Część z nich wykorzystają jednak tylko właściciele Pixel 4.

Aparat Google 8.1 to najnowsza aktualizacja popularnej aplikacji. Docenią ją przede wszystkim właściciele starszych wersji smartfonów z logo G. Wynika to z faktu, że nowa wersja oprogramowania wnosi na poprzednie modele wybrane funkcje z Pixel 5. Oczywiście nie wszystkie, ale i tak pojawiają się pewne ciekawe nowości.

Aparat Google 8.1 powinien działać ze wszystkimi Pixelami począwszy od modeli 2 i 2 XL. Zmiany obejmują pewne przeprojektowane okna. Nowe funkcje to skróty zoomu czy Audio Zoom, które służy do redukcji szumów. Warto też wspomnieć o trybie Cinematic Pan, który pozwala na robienie lepszych zdjęć panoramicznych.

Aparat Google 8.1 wnosi funkcje z Pixel 5, ale niektóre są dostępne tylko w Pixel 4

Warto dodać, że nie wszystkie funkcje w aplikacji Aparat Google 8.1 będą dostępne dla wszystkich użytkowników starszych modeli. Część z nich, jak chociażby wspomniany Cinematic Pan, będzie do użytku tylko dla właścicieli telefonów Pixel 4 oraz 4 XL. Warto to mieć na uwadze. Aktualizacja do nowej wersji jest już udostępniana.

