YouTube na Androida dostaje ikonki, które znamy z iOS

YouTube rozpoczął program pilotażowy, gdzie w wersji na urządzenia z systemem Android zaczęły pojawiać się nowe ikonki na dolnym pasku, już na początku października. To wtedy u części użytkowników podmieniono te elementy na takie, które przypominają z aplikacji na iOS. Wygląda na to, że Google zdecydowało się je wprowadzić na stałe. Skąd to wiemy?

YouTube na Androida u coraz większej liczby użytkowników zaczyna wyświetlać te nowe ikonki. Te nowe, które doskonale znamy z aplikacji na iOS, widzicie poniżej. Jeszcze dalej możecie zobaczyć dolny pasek sprzed wprowadzenia modyfikacji. Czy te zmiany są na plus, to musicie już zdecydować sami.

YouTube na Androida dostaje pasek i ikony jak z iOS, ale jeszcze nie u wszystkich

Zmiany te najpierw były widoczne w wersji beta aplikacji YouTube. Jednak teraz zaczyna je widzieć coraz więcej użytkowników stabilnej wersji na urządzenia z systemem Android. Nie są jednak widoczne u każdego. Co pewnie ulegnie zmianie w niedługim czasie.

źródło