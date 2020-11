YouTube na iOS uaktualniony o wsparcie HDR dla modeli iPhone 12

YouTube na iOS doczekał się aktualizacji, którą docenią właściciele smartfonów iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro. Nowa wersja popularnej aplikacji wnosi obsługę obrazu z HDR dla tych modeli. Nie jest to zupełna nowość w przypadku telefonów Apple. Jednak uaktualnienie dodaje obsługę najnowszych urządzeń.

Chcąc sprawdzić, czy macie dostęp do obrazu z HDR na smartfonach iPhone 12 musicie uruchomić aplikację YouTube i wybrać zgodny film. Potem należy dotknąć menu z trójkropkiem i zmienić jakość. Jeśli dane wideo będzie wspierać funkcję, to pojawią się odpowiednie opcje. Podobne do tych, które widzicie na poniższych zrzutach ekranowych.

HDR dla modeli iPhone 12 w aplikacji YouTube na iOS z numerem 15.45.2

Chcąc uzyskać dostęp do filmów z HDR musicie posiadać aplikację YouTube z numerkiem 15.45.2 lub nowszą wersję. Jest ona już udostępniana poprzez sklep App Store. Tak więc jest bardzo możliwe, że już ją macie. Funkcja została dodana już w 2017 roku, ale działa tylko na tych urządzeniach, które mają ekrany OLED (począwszy od modelu X).

