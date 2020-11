Asystent Google otrzyma nowy tryb samochodowy, co wiemy nie od dziś. Taka funkcja jest w przygotowaniu od dłuższego czasu. Jej rychłe nadejście zdaje się zwiastować aplikacja Google Maps 10.53.1. W niej doszukano się nowego ekranu powitalnego dla nadchodzącej funkcji, który mamy okazję zobaczyć na poniższym zrzucie ekranowym. Rzućmy sobie na to okiem.

Google Maps 10.53.1 skrywa ekran, który widzicie niżej. Informuje on o tym, że Asystent Google ma już nowy tryb samochodowy i można go wypróbować. Włączenie funkcji sprawia, że pojawią się udoskonalone komendy głosowe. Następnie mamy duże przyciski z różnymi opcjami, z których można wygodnie korzystać.

Google Maps 10.53.1 to nie tylko tryb samochodowy dla funkcji Asystent Google

W tej wersji aplikacji Mapy dostrzeżono coś jeszcze. To nowe opcje do zmiany języka w interfejsie oprogramowania. Na razie są to zapiski w kodzie, ale prace nad takim rozwiązaniem są prowadzone. Na razie ciągle nie wiadomo, kiedy Asystent Google dostanie wspomniany tryb samochodowy u wszystkich użytkowników.

