Apple Music 3.4 na Androida dostępne. Wnosi nowości z iOS 14

Apple Music 3.4 to najnowsze wydanie aplikacji na Androida. Wnosi ona nowości wprowadzone wcześniej w iOS 14. Zobaczmy, co nowego trafi do Apple Music.

Apple Music 3.4 na Androida już wcześniej dostępne było w poglądowej wersji beta. Teraz aplikacja doczekała się finalnej odsłony, która jest udostępniana dla wszystkich użytkowników. Co nowego tu znajdziemy? Nowości jest sporo i część z nich już wcześniej wprowadzono w aktualizacji iOS 14 dla iPhone’ów.

Apple Music 3.4 to nowości, które nie tylko dodano w iOS 14

Apple Music 3.4 wprowadza nową ikonę, co jest pierwszą rzeczą rzucającą się w oczy. Następnie mamy nową sekcję Słuchaj teraz, którą to doskonale znamy z iOS 14. To odświeżona sekcja z rekomendowaną muzyką do słuchania. Funkcja bazuje na spersonalizowanych utworach i playlistach dobieranych dla każdego użytkownika. Wcześniej był to moduł o nazwie Dla Ciebie.

Następnie mamy nową sekcję wyszukiwania. W aktualizacji Apple Music 3.4 na Androida jest także dynamicznie generowane tło pod odtwarzaną muzykę. Jest też nowy przycisk dla nieskończonego odtwarzania, który zapewnia ciągłe włączanie utworów po odsłuchu albumu czy playlisty. Dodano również nowe menu udostępniania do Facebooka, Instagrama i Snapchata.

