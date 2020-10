Asystent Google i tryb samochodowy – nowa funkcja już wdrażana

Asystent Google dostał zapowiedź tego rozwiązania już w trakcie konferencji I/O 2019. Potem nowa funkcja zaczęła zbliżać się wielkimi krokami. Teraz tryb samochodowy zaczyna być wdrażany. Widzi go coraz więcej użytkowników telefonów z systemem Android. Zobaczmy sobie, jak to dokładnie wygląda.

Tryb samochodowy dla Asystenta Google pokazuje nam duże inspiracje interfejsem Android Auto. Widzimy duże kontrolki, które łatwo trafić palcem. Są tu skróty do różnych funkcji. W trakcie nawigacji widać to, co znamy z aplikacji Mapy. Poniżej możecie to obejrzeć na zrzutach ekranowych, które pochodzą z serwisu źródłowego.

Asystent Google i nowy tryb samochodowy to funkcja niedostępna u wszystkich

Nowy tryb samochodowy nie jest jeszcze widoczny u wszystkich użytkowników. Asystent Google dostaje go w różnych wersjach aplikacji głównej i Map. Tak więc wynika to z innego czynnika. Tym musi być zapewne aktywacja funkcji po stronie serwerów firmy. Wkrótce pewnie opcja zacznie pojawiać się szerzej.

źródło