iOS 14 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, w której Apple wprowadziło mnóstwo nowości. Wśród nich są widżety na ekranie domowym. Ich wsparcie leży w kwestii deweloperów. Wiemy, że Spotify na razie nie oferuje obsługi dla takiej funkcji. Jednak popularna aplikacja muzyczna dostanie taki widżet i Szwedzi już nad nim pracują.

Widżet Spotify dostrzeżono w aplikacji na iPhone’y w wersji beta. Ma on obecnie dwa rozmiary – mały i duży. Są one podobne do tych, które oferuje od początku Apple Music z iOS 14. Pierwszy zawiera okładkę ostatnio odtwarzanego albumu. Natomiast drugi cztery. Poniżej zrzuty ekranowe, które wykonał Yo Nel.

Widżet Spotify dla iPhone’ów z iOS 14 na razie w formie testu

Funkcja nie jest jeszcze gotowa. Spotify na razie przygotowuje taki element. Widżety to jedna z najciekawszych opcji, które wprowadziło Apple w aktualizacji do iOS 14. Na razie nie wiadomo, kiedy aplikacja Szwedów dostanie wsparcie w finalnej wersji. Pewnie w ciągu kilku najbliższych tygodni.



Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło