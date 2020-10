YouTube na Androida miał inne ikony niż w aplikacja na iOS. Teraz jednak zaczyna pojawiać się nowy pasek z ikonkami. Nawiązują one do tego, co znamy z iOS.

YouTube na urządzenia z systemami Android i iOS nie jest identyczny. Obie aplikacje różni m.in. dolny pasek, gdzie znajdują się ikony prowadzące do poszczególnych sekcji. Google najwyraźniej doszło do wniosku, że może warto ujednolicić ten konkretny element na obu platformach. Co więc uległo zmianie?

YouTube na telefonach z systemem Android ma pasek i ikony, które znamy od 2017 roku. Wtedy doszło do odświeżenia opartego na Material Design. W przypadku aplikacji na iOS są one inne. Teraz w pierwszej z aplikacji podmieniono na te z drugiej. Choć na razie jest to jeszcze w fazie testów. Te nowe widzicie powyżej, a niżej stare.

YouTube na Androida dostaje pasek i ikony jak z iOS w wersji beta

Zmiany te pojawiają się w aplikacji YouTube na Androida w wersji beta. Dokładnie w wydaniu oznaczonym numerkiem 15.41.32. Tak więc na razie Google pewnie będzie czekać na jakiś feedback od użytkowników. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie i czy takie zmiany pojawią się w finalnej odsłonie aplikacji.



Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło