Android Auto 5.7 ujawnia nowość, którą otrzyma Asystent Google. To skrót do konkretnej komendy. Są też pomniejsze zmiany w Android Auto 5.7.

Android Auto 5.7.603944 nie wprowadza znaczących nowości w platformie, choć pewne zmiany są, o czym za chwilę. W kodzie aplikacji doszukano się jednak ciekawej rzeczy. To skrót do komendy, który dostanie Asystent Google. Jak to dokładnie ma działać?

Redaktor naczelny serwisu XDA-Developers, Mishaal Rahman zdołał aktywować nową funkcję. Dlatego mamy okazję zobaczyć, jak to ma wyglądać. Dzięki temu Asystent Google otrzyma skrót do konkretnej komendy. Obrazują to poniższe zrzuty ekranowe z Android Auto 5.7, gdzie włączono nowość. Będzie można dodać polecenie i ikonę dla launchera. Na razie nie wiadomo, kiedy taka opcja się pojawi. Widzimy tylko, że prace nad nią przebiegają.

Android Auto 5.7 to nie tylko skrót do komendy dla funkcji Asystent Google

Android Auto 5.7 nie wprowadza znaczących nowości, ale są pewne zmiany. Obejmują one usprawnienia związane z ciemnym motywem czy funkcjonalnością trybu nie przeszkadzać. Wprowadzono także poprawki dla znalezionych błędów. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać, aż Google włączy ten skrót do komendy dla Asystenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło