Amazon Alexa dostaje nową funkcję. To nowy tryb samochodowy, który trafia do aplikacji na Androida i iOS. Zobaczmy, co wprowadza ta opcja do Amazon Alexa.

Amazon Alexa w postaci aplikacji mobilnej na smartfony otrzymuje ciekawą nowość. To dedykowany tryb samochodowy, który ma pozwolić na łatwiejsze korzystanie z asystentki w trakcie prowadzenia pojazdu. Zobaczmy sobie, jak to wygląda i na co można liczyć.

Tryb samochodowy w asystentce Amazon Alexa to przede wszystkim nowy interfejs. Cechuje się on dużymi elementami, które łatwo trafić palcem. Mają one dawać szybki dostęp do najpopularniejszych funkcji aplikacji. Znajdziemy tu skróty do odtwarzania muzyki, uruchomienia nawigacji czy wykonania połączenia telefonicznego. Zmiany możecie przejrzeć na załączonych zrzutach ekranowych.

Amazon Alexa i tryb samochodowy na iOS oraz Androidzie

Amazon wprowadził nowy tryb samochodowy dla asystentki Alexa zarówno do aplikacji na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Ponadto warto wspomnieć, że na dolnym pasku ma ona teraz cztery ikonki. Jest też jedna nowość dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. To możliwość płacenia asystentką za paliwo na ponad 11500 stacjach Exxon i Mobil. Zapowiedziano ją w styczni, a teraz wdrożono.

