Asystent Google otrzymał nową piosenkę. Tym razem jest to utwór na Halloween. Piosenka ta dołącza do innych kawałków, które zna Asystent Google.

Asystent Google zna różne utwory. Teraz pojawia się nowa piosenka, którą stworzono z myślą o nadchodzącym Halloween. Nie jest to jakiś cover znanego utworu, jak chociażby klasyka „The Nightmare Before Christmas” autorstwa Tima Burtona, a autorski kawałek, który opowiada o funkcji, z której korzystamy każdego dnia. Możecie go odsłuchać w poniższym filmie.

Asystent Google może odtworzyć ten utwór na różnych urządzeniach. Możliwe to jest nie tylko na telefonach, ale także na ekranach i głośnikach inteligentnych, a nawet na sprzętach naręcznych jak smartwatche. Można go włączyć komendą „odtwórz piosenkę na Halloween” lub podobną. Ewentualnie pytając kilka razy o odtworzenie jakiegokolwiek kawałka, aż losowo trafi się właśnie ten.



Asystent Google nie tylko zna piosenkę na Halloween

Piosenka na Halloween jest tylko jedną z kilku, które zna Asystent Google. Wcześniej firma dodała także utwory związane z pandemią koronawirusa. Jedną z nich był ten o myciu rąk. Innym o konieczności noszenia maseczek.

