Google Play Pass to usługa, która w końcu debiutuje w Polsce. Cena jest niska. W ten sposób zyskuje się dostęp na aplikacje i gry. Co ma Google Play Pass?

Google Play Pass to usługa, która debiutowała rok temu. Teraz doczekaliśmy się jej dostępności w Polsce. Ile trzeba zapłacić za aplikacje i gry dostępne w tym pakiecie? Cena to 22,99 złotych miesięcznie. Można jednak zdecydować się na abonament roczny, który wyceniono na 139,99 złotych i w ten sposób trochę zaoszczędzić.

Google Play Pass to usługa, która zawiera aplikacje i gry, w których nie ma żadnych reklam oraz mikropłatności. Obecnie znajdziemy tu już setki tytułów. Wśród nich są na przykład Sonic the Hedgehog, Levelhead, Stardew Valley czy narzędzie Photo Studio Pro. Dostęp w Polsce będzie oferowany jeszcze w tym tygodniu. Będzie to możliwe na urządzeniach z Androidem.

Usługa Google Play Pass dostanie wkrótce nowe aplikacje i gry

Google Play Pass cały czas się rozwija. Producent zapowiada, że przed końcem tego roku pojawią się kolejne aplikacje i gry. Wśród nich będą m.in. kultowe Wormsy od Team17 czy Dakka Squadron od Phosphor. Wszystkie pozycje dostępne w ramach abonamentu są oznaczone specjalnym biletem. Daje on możliwość korzystania z oprogramowania w usłudze bez ograniczeń.

