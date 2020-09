Messenger i Instagram dostają jeden czat. Facebook wprowadza zmiany

Instagram i Messenger doczekały się lepszej integracji, którą Facebook zapowiadał już jakiś czas temu. Pojawia się jeden czat. W ten sposób wiadomości prywatne zostaną zunifikowane. Nowości są już wprowadzane do aplikacji na wybranych rynkach. Z czasem mają być dostępne globalnie, ale tutaj konkretnego terminu wprowadzenia funkcji nie podano.

Instagram dostaje jeden czat, a więc najlepsze funkcje z komunikatora Messenger

Ujednolicony czat w aplikacji Instagram, a więc w ten sposób otrzymuje najlepsze rozwiązania, które znamy z komunikatora Messenger. Facebook wyjaśnia, że w ten sposób komunikacja ze wszystkimi użytkownikami obu aplikacji zostanie znacząco ułatwiona. Jest też tryb zanikania, gdzie można wysyłać znikające wiadomości. Firma wspomina też, że wkrótce zostanie wprowadzone wspólne oglądanie.

Instagram i Messenger poprzez jeden czat pozwalają także na wybór kolorów czy dalsze przesyłanie do znajomych lub ich grup. Facebook wspomina także o naklejkach czy reakcjach w postaci emoji. Jest także kontrola nad tym, kto może wysyłać do nas wiadomości. Warto też wspomnieć o efektach, które można dołączać do konwersacji.

źródło