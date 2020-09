Google Maps otrzyma nowy tryb samochodowy. Przypomina on to, co znamy z Android Auto czy trybu jazdy z Asystentem. Zobaczmy, jak to wygląda w Google Maps.

Google Maps czekają kolejne zmiany. W przygotowaniu jest nowy tryb samochodowy, który przypomina nam starsze rozwiązania firmy z innych platform. Możemy tu zobaczyć UI inspirowane Android Auto czy nadchodzącym trybem jazdy dla Asystenta. Obejrzyjmy to sobie na zrzutach ekranowych z aplikacji.

Widzimy, że nowy tryb samochodowy z Google Maps inspirowany jest interfejsem z Android Auto. Znajdziemy tu podobnie wyglądające kontrolki. Na dole są dwa przyciski. Jeden do obsługi głosowej, a drugi do ekranu głównego aplikacji. Pojawia się też trzeci, gdy jest się poza ekranem nawigacji. Natomiast wyżej są m.in. przyciski do sterowania muzyką.

Nowy tryb samochodowy z Google Maps inspirowany Android Auto u nielicznych

Na razie jest to funkcja znajdująca się w formie testu. Dlatego dostęp do niej mają nieliczni użytkownicy Google Maps. Wygląda też na to, że nowy tryb samochodowy inspirowanym interfejsem Android Auto włączany jest po stronie serwerów firmy. Dlatego sama konkretna wersja aplikacji w celu otrzymania dostępu do zmian jest tutaj niewystarczająca.

źródło