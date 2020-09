YouTube dostaje nowy odtwarzacz wideo w Android TV i Fire TV

YouTube dostaje nowy odtwarzacz wideo. Pojawi się on na urządzeniach z Android TV i Fire TV. Zobaczmy, co się zmienia w interfejsie odtwarzacza YouTube.

YouTube ma aplikację na telewizory i ta co jakiś czas się zmienia. Teraz dostrzeżono w niej nowy odtwarzacz wideo, który jest ujednolicony na urządzeniach z systemem Android TV i Amazon Fire TV. Zmiany zaczęły pojawiać się około dwa tygodnie temu i wtedy wyglądało to na test po stronie serwerów Google. Zobaczmy więc, co takiego się zmieniło.

Nowy odtwarzacz wideo z aplikacji YouTube widoczny jest na poniższych zrzutach ekranowych. Postawiono tu główny nacisk na filmy. Interfejs został oczyszczony ze zbędnych elementów. Tytuł jest teraz znacznie mniejszy i został przeniesiony w górną część. Ponadto zmniejszono przyciski.

Nowy odtwarzacz wideo z YouTube pewnie nie tylko na Android TV i Fire TV

Zmiany te na razie zaczęły pojawiać się na urządzeniach z Androidem TV i Amazon Fire TV. Jednak jest niemal pewnym, że YouTube otrzyma je w aplikacjach także na innych telewizorach. Jak na przykład Samsunga z Tizenem czy LG pracujących pod kontrolą WebOS. To tylko kwestia czasu.

