iOS 14 wprowadza widżety na ekranie domowym. Wśród nich użyteczny widżet Google, który dodano w aktualizacji aplikacji. Zobaczmy, co on daje w iOS 14.

iOS 14 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadza mnóstwo nowości. Wśród nich są widżety czy bardzo ciekawe stuknięcie w tył obudowy. Poszczególne aplikacje już dostają aktualizacje, które wprowadzają obsługę pierwszej funkcji. Wśród nich pojawia się także widżet Google.

Wspomniany widżet Google dodano wraz z aktualizacją z numerkiem 125.1, która jest już dostępna do pobrania z poziomu App Store. W ten sposób można dodać moduł składający się z czterech elementów. Są to wyszukiwarka, obiektyw, wyszukiwanie głosowe i tryb incognito. Dotknięcie każdego z nich uruchamia aplikację w konkretnym trybie.

Widżet Google w iOS 14 dodasz w prosty sposób

Taki widżet Google można dodać na urządzeniu z iOS 14 w bardzo prosty sposób. Wystarczy tylko przejść do edycji ekranu początkowego i następnie na liście dostępnych widżetów znaleźć ten z aplikacji giganta z Mountain View. Do wyboru jest także prostszy widok kompaktowy. On jednak daje tylko szybki dostęp do wyszukiwania.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło