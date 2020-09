Wear OS 2.40 to aktualizacja aplikacji, która wprowadza ciekawą nowość. Obejmuje ona karty i tak można dodać ich ponad 5. Wcześniej Wear OS stawiał limit.

Wear OS 2.40 to aktualizacja, która wprowadza ciekawą nowość. Dotyczy ona opcji, którą Google ogłosiło w maju zeszłego roku. To karty, które można dodawać w smartwatchach. W ten sposób można mieć łatwy dostęp do najczęściej używanych akcji. Problem jest jednak taki, że ta funkcja stawiała pewne ograniczenia.

W momencie wprowadzenia funkcji wybór był ograniczony. Google udostępniło własne karty i było ich tylko pięć. Jednak deweloperzy szybko wykorzystali dostępne API i stworzyli własne. Jednak limit nie zniknął i nadal wynosił 5. Aktualizacja aplikacji Wear OS z numerkiem 2.40 to zmienia.

Karty prawdopodobnie bez limitu w aplikacji Wear OS 2.40

W Wear OS 2.40 limit ten najpewniej zniesiono. Użytkownicy mogą dodawać więcej kart. Na powyższym zrzucie ekranowym jest ich dziesięć, ale jest możliwe, że tak naprawdę można dodać więcej akcji. Po prostu serwis źródłowy znalazł tylko tyle. Część użytkowników skarży się też, że nie może wstawić więcej niż 5 elementów. Możliwe, że jest to powiązane z konkretną wersją samej platformy Google dla smartwatchy.

źródło: XDA-Developers