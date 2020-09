Asystent Google otrzyma ciekawą nowość i plany firmy ujawnia kod systemu Android 11, który to dopiero co zadebiutował w finalnej wersji. Obecnie na telefonach z zielonym robotem można dostosowywać głośność dla powiadomień, mediów czy alarmów. Jednak w Asystencie nie jest to możliwe i właśnie to powinno ulec w najbliższym czasie zmianie.

Nowości doszukał się w kodzie systemu Android 11 Mishaal Rahman. Tam pojawia się nowy stream o ciągu AUDIO_STREAM_ASSISTANT. Będzie to dodatkowy pasek, który zmieni jego głośność i nie będzie miał wpływu na inne dźwięki na telefonie. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy pojawi się taka opcja na smartfonach, ale pewnie w niedługim czasie.

Asystent Google otrzyma niezależną głośność, ale nie tylko on

Co bardzo ważne, ta funkcja powinna być uniwersalna. To oznacza, że będzie z nią zgodny nie tylko Asystent Google, ale też inny cyfrowi pomocnicy. Wśród nich są Bixby czy Amazon Alexa. W przypadku korzystania z tych aplikacji na Androidzie dostosowywanie dźwięku niezależnie też powinno być możliwe.

Przeczytaj także: 8 trików dla komunikatora Messenger, które warto znać

źródło: Twitter