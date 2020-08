Google Maps z przeprojektowaną zakładką Zachowane

Google Maps dostaje kolejną nowość i tym razem jest to przeprojektowana zakładka Zachowane. Pojawia się nowy wygląd, który ma ułatwić użytkownikom aplikacji odnajdywanie zapisanych miejsc. U góry pojawia się karuzela z ostatnio dodanymi elementami. Funkcja jest już wprowadzana do aplikacji Google Maps.

Google Maps to aplikacja, która cały czas jest rozwijana. W tym roku doczekała się ona dużego odświeżenia. Teraz firma zdecydowała się na wprowadzenie zmian, które obejmują zakładkę Zachowane. Ta została przeprojektowana. Zobaczmy więc, co w tym miejscu dokładnie się zmieniło.

Nowa zakładka Zachowane z aplikacji Google Maps ma przede wszystkim ułatwić użytkownikom dostęp do zapisanych miejsc. U góry sekcji pojawia się karuzela obejmują ostatnio dodane elementy. W ten sposób można szybko sprawdzić najnowsze lokalizacje bez potrzeby szukania ich na listach. To zmiana, która jest zdecydowanie na plus.

Następnie mamy sekcję z lokalizacjami w pobliżu. Tutaj znowu Google Maps daje łatwy dostęp do tych elementów, które po prostu są najbliżej użytkownika. Są one posortowane na podstawie odległości. Tutaj jednak trzeba dodać, że aplikacja musi mieć dostęp do lokalizowania.

Nowa zakładka Zachowane z Google Maps już udostępniana

Google Maps już otrzymuje wspomniane zmiany. Nowa zakładka Zachowane jest udostępniana użytkownikom aplikacji mobilnej na smartfony, Tu trzeba jednak mieć na uwadze, pełny rollout będzie przebiegać etapami. Dlatego nie wszyscy użytkownicy zobaczą te nowości w tym samym czasie. Co nie zmienia faktu, że za kilka(naście) dni powinny już być widoczne u każdego. To tylko kwestia najbliższego czasu.

