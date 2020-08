Android Auto zaczyna otrzymywać nowe ustawienia i są one udostępniane wraz z aktualizacją usług Google Play Services. Są one częścią uaktualnienia z numerkiem 20.30.19. Natomiast w przypadku Android Auto jest to wydanie oznaczone ciągiem znaków 5.5.602944. Zobaczmy więc, co tak naprawdę się zmienia.