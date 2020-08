Chromecast i ekrany inteligentne Google Nest wkrótce wyświetlą dodatkowe informacje dla zdjęć z Google Photos. Będą to lokalizacja oraz data zrobienia fotografii i takie szczegóły zaczną pojawiać się od przyszłego miesiąca. Firma już informuje użytkowników wymienionych sprzętów o nadchodzącej zmianie.

Google pozwoli ukryć informacje o lokalizacji i dacie w trakcie pokazu zdjęć na urządzeniach Nest oraz Chromecast poprzez opcję w ustawieniach. Będzie to ukrywanie prywatnych danych zdjęć. Tak więc każdy użytkownik będzie to mógł w prosty sposób wyłączyć. Sama nowość nie jest jednak taka zupełnie nowa.

Lokalizacja i data w pokazach z Google Photos w urządzeniach Chromecast i Nest były już testowane

Zmiany zostaną wprowadzone u wszystkich użytkowników już w połowie przyszłego miesiąca (dokładnie 15 września). Jednak sam pomysł nie jest nowy. Testy funkcji zaczęły się już jesienią 2019 roku, kiedy to pierwsi użytkownicy urządzeń Nest oraz Chromecast zaczęli zgłaszać zmiany. Był to jednak program pilotażowy, którym objęto niewiele osób. Teraz zostanie to wdrożone na szeroką skalę.

źródło