Asystent Google cały czas jest rozwijany i teraz dostaje nowe ustawienia, które były testowane od kilku miesięcy. Widzi je coraz więcej osób, a więc są one najpewniej już szeroko udostępniane. Na razie zaczynają się pojawiać w kanale beta. Zobaczmy więc, co dokładnie zmienia się w Asystencie Google w tym miejscu.

Asystent Google otrzymał owe ustawienia w formie testu już w lutym. Potem program pilotażowy zaczął być rozszerzany o kolejnych użytkowników. Wygląda na to, że firma zdecydowała się na wdrożenie zmian na szerszą skalę. Pojawiają się one u coraz większej ilości osób. Na razie jednak u tych, które znajdują się w kanale beta.

Asystent Google i nowe ustawienia – co się zmienia

Nowe ustawienia w funkcji Asystent Google widoczne są poniżej. Najpierw widoczny jest awatar i nazwa użytkownika. Następnie mamy skróty do zarządzania kontem i danych. Zniknęło za to pole wyszukiwania dla ustawień, które pojawiało się w ramach testu. Niżej znajduje się lista grupująca najpopularniejsze opcje. Wcześniej pogrupowane one były w cztery zakładki.

Nowe ustawienia można rozwinąć. Wtedy pojawia się pełna lista z opcjami, która prezentuje 34 pozycji. Zmiany na razie nie są widoczne u wszystkich użytkowników. Niedługo jednak Asystent Google powinien je dostać wszędzie. Na razie pojawiają się w kanale beta w aplikacji na Androida z numerkiem 11.24. W przypadku iOS nie są jeszcze widoczne.

