Firefox przez najbliższe lata nadal w domyślnej konfiguracji będzie miał silnik wyszukiwania Google. Mozilla i gigant z Mountain View przedłużają własną umowę do 2023 roku. Twórcy liska każdego roku pozyskają kilkaset milionów dolarów. Mozilla obecnie przechodzi zmiany, co wiąże się ze zwolnieniami pracowników.

Mozilla cały czas poszukuje nowych sposobów na zarobek. Wiemy, że w najbliższym czasie firma przejdzie zmiany i ma to wiązać się ze zwolnienie 250 pracowników. Tymczasem ZDNet raportuje, że domyślnym silnikiem wyszukiwania w Firefoksie przez najbliższe lata nadal będzie Google.

Mozilla i Google przedłużają własną umowę, która skończyłaby się w tym roku. W ramach współpracy wyszukiwarka giganta z Mountain View pozostanie domyślną w Firefoksie na wielu rynkach do 2023 roku. Oficjalna kwota umowy nie została podana. Jednak serwis źródłowy szacuje, że Mozilla każdego roku dostanie od 400 do 450 mln dolarów (ok. 1,48-1,67 mld złotych).

Firefox w ostatnim czasie traci udziały. W lipcu udział tej przeglądarki w ujęciu globalnym wynosił 4,26 proc. (za StatCounter). Najpopularniejszym programem do przeglądania zasobów internetu pozostaje Google Chrome. Używa go blisko 2/3 wszystkich internautów na świecie.

