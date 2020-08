Google Maps na iOS z popsutym Street View po aktualizacji

Google Maps na iOS niedawno uaktualniono do wersji z numerkiem 5.49. Aktualizacja okazała się być kłopotliwa i zauważono problemy ze Street View. Błąd sprawia, że jest trudniej uzyskać dostęp do tej funkcji, choć ciągle jest to możliwe. Zapewne wkrótce Mapy Google otrzymają gotowe rozwiązanie zaistniałego bugu.