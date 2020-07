Tap, Tap, czyli podwójne stuknięcie z iOS 14 na dowolnym Androidzie

Tap, Tap to ciekawa aplikacja na urządzenia z systemem Android, która pozwoli wam korzystać z jednej z ciekawszej funkcji dodanej w iOS 14. To podwójne stuknięcie, które ma być też częścią Androida 11. Jeden z deweloperów opracował aplikację z funkcją. Autorem jest Kieron Quinn, który udostępnił oprogramowanie za darmo.

Tap, Tap to aplikacja, która z pewnością przypadnie wam do gustu. Wprowadza ona ciekawą funkcję, którą Apple dodało w iOS 14. To podwójne stuknięcie, które podkradło także Xiaomi do MIUI 12. Wiemy też, że chce to dodać Google w systemie Android 11. Tymczasem z takiej opcji będziecie mogli korzystać już teraz.

Tap, Tap działa ze smartfonami z systemem Android. W ten sposób można skonfigurować podwójne stuknięcie. Do wyboru są różne akcje. Może to być uruchomienie aplikacji lub też wykonanie jakiejś czynności, jak na przykład zrobienie zrzutu ekranowego. Twórcą oprogramowania jest deweloper Kieron Quinn.

Aplikacja Tap , Tap dla urządzeń z systemem Android 7.0+

Jeśli chcecie skorzystać z Tap, Tap, to musicie mieć smartfona z Androidem 7.0 Nougat lub nowszą wersją platformy. Ze starszymi aplikacja nie działa, co trzeba mieć na uwadze. Ponadto twórca dodaje, że jest to wczesna wersja alpha, a więc z pewnością niepozbawiona błędów. W najbliższym czasie mają zostać wprowadzone udoskonalenia i nowe funkcje. Aplikację znajdziecie w linku źródłowym.

źródło: XDA-Developers