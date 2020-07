Firefox 79.0 dostępny. Co nowego w tym wydaniu przeglądarki Mozilli?

Firefox 79.0 to najnowsza odsłona popularnej przeglądarki. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego wnosi to wydanie, to wykaz nowości jest krótki. Mozilla w tej wersji nie przygotowała zbyt wiele. Wiemy jednak, że Firefox 79.0 wnosi WebRender dla kolejnych użytkowników. Są też poprawki z zakresu bezpieczeństwa.

Firefox 79.0 jest już dostępny w finalnej wersji. Mogą go pobierać użytkownicy komputerów z Windows, macOS i Linuksem. Pewnie zastanawiacie się nad tym, co nowego znajdziemy w tej odsłonie liska? Tym razem Mozilla przygotowała niewiele nowości. Zobaczmy jednak, co wprowadza aktualizacja przeglądarki.

Mozilla Firefox 79.0 0 – co nowego / wykaz nowości



Firefox 79.0 wprowadza WebRender dla kolejnych użytkowników, co odpowiada za zwiększenie wydajności grafiki. Tym razem z nowości skorzystają właściciele komputerów z Windows oraz GPU Intela oraz AMD. Wcześniej udostępniono to na PC z grafiką Nvidii. Użytkownicy z Niemiec zobaczą więcej rekomendacji z Pocket, co jednak nas nie dotyczy.

Firefox 79.0 to także poprawki z zakresu bezpieczeństwa. Przeglądarka wprowadza rozwiązania 10 różnych błędów. Część z opublikowanych biuletynów ma status wysokiego zagrożenia. Poprawiono też usterki obejmujące czytniki ekranów oraz narzędzia dla deweloperów. Tak więc zmian i nowości w najnowszej odsłonie przeglądarki Mozilli nie ma zbyt wiele. Co nie zmienia faktu, że aktualizacja i tak jest warta zainstalowania.

