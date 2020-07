Tłumacz Google to aplikacja, która dostała dark mode kilka miesięcy temu. Nie był on jednak idealny. Wygląda jednak na to, że zaczyna pojawiać się udoskonalony ciemny motyw. Część użytkowników Tłumacza już go widzi. Na razie Google nie udostępniło go jeszcze z byt szeroko, co pewnie w niedługim czasie ulegnie zmianie.