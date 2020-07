Google Chrome 84 to najnowsza wersja przeglądarki internetowej, którą udostępniono w stabilnym kanale. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego jest w tej wersji, to wykaz nowości jest już znany. Chrome 84 debiutuje z blokowaniem natrętnych powiadomień. Jest też wsparcie dla Web OTP i lepsza obsługa Web Animations.