TikTok to popularna aplikacja, ale może znacząco naruszać prywatność użytkowników poprzez schowek. Potwierdza to system iOS 14 beta. Dodano w nim monitorowanie schowka pod kątem uzyskiwania dostępu. TikTok robi to notorycznie. Twórcy popularnej aplikacji planują rozwiązać ten problem w przyszłej aktualizacji.

TikTok może naruszać prywatność użytkowników, co udało się zidentyfikować dzięki systemowi iOS 14 beta dla iPhone’ów, który Apple udostępniło deweloperom kilka dni temu. Doszukał się tego Jeremy Burge. W nowym oprogramowaniu dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka jest funkcja, która monitoruje schowek. W momencie dostępu wyświetla się powiadomienie.

Burge zauważył, że na jego iPhonie z iOS 14 beta TikTok ciągle uzyskuje dostęp do schowka. Odbywa się to naprawdę często, bo co 1-3 dotknięcia na klawiaturze. Zresztą, zobaczcie to na poniższym wideo. Twórcy aplikacji już zareagowali na problem i przedstawili wyjaśnienie.

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020

TikTok po wpadce w iOS 14 beta reaguje na zarzuty

Firma wyjaśnia, że dane uzyskiwane przez schowek w iOS 14 beta i nie tylko (ale tutaj można to dostrzec) nie są przechwytywane. Twórcy aplikacji wyjaśniają, że jest to sposób na identyfikowanie spamu poprzez powtarzające się treści. Mimo to „funkcja” zostanie usunięta. Nastąpi to wraz z aktualizacją, która zostanie udostępniona w niedługim czasie.

Przeczytaj także: Najciekawsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: Twitter