Skype to popularny komunikator Microsoftu, który to jednak na dodanie wsparcia dla Android Auto musiał czekać naprawdę długo. Funkcja została udostępniona w testowych kompilacjach programu już wcześniej dla testerów. Natomiast teraz pojawia się w ramach aktualizacji, którą dostaje aplikacja udostępniana poprzez Sklep Play. Zobaczmy, co to zmienia.



Wsparcie dla Android Auto pojawia się w aktualizacji Skype z numerkiem 8.61.0.96. Jest ona już udostępniana poprzez Sklep Play. Niestety, obsługa jest dosyć uboga. Nie jest to winą Microsoftu, a ograniczeń, które stawia sama platforma.

Skype na Android Auto obsługuje tylko wiadomości tekstowe

Tak, można skorzystać tylko z tej opcji i są nią wiadomości tekstowe. Skype pozwala na nie odpowiadać z użyciem głosu. Jednak na możliwość prowadzenia rozmów wideo lub audio nie ma co liczyć. Wynika to z faktu, że Google w Android Auto nie pozwala na korzystanie z połączeń VoIP. Jedynie te zwykłe, którymi są telefoniczne. Trzeba się z tym pogodzić. Najnowsze wydanie popularnego komunikatora znajdziecie pod poniższym przyciskiem.

