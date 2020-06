Nowy Asystent Google pojawia się u kolejnych użytkowników

Nowy Asystent Google, który wprowadza kompaktowy widok, ciągle nie został udostępniony dla wszystkich. Co jednak ciekawe, widzi go coraz więcej osób. Zmiany pojawiają się w ostatniej wersji aplikacji Google beta. Dokładnie w wydaniu z numerkiem 11.15.12, ale sama wersja tej aplikacji to nie wszystko.

Nowy Asystent Google nie jest ogólnodostępny z wyłączeniem Pixeli 4. Jednak jego testy na urządzeniach z systemem Android trwają już od miesięcy. Część użytkowników uzyskało dostęp blisko rok temu. Potem prowadzony był kolejny program pilotażowy w listopadzie. Teraz zmiany, które obejmują bardziej kompaktowy widok, pojawiają się u kolejnych osób.

Nowy Asystent Google zajmuje domyślnie niespełna 1/3 ekranu telefonu, co widać na załączonych zrzutach ekranowych. Przesunięcie palcem spowoduje wyświetlenie aktualizacji. Widać też większy awatar użytkownika, a niżej propozycje akcji. Oczywiście, w zależności od uruchamiania poszczególnych opcji rozmiar ulega zmianie. Nowości te nie są jednak dostępne jeszcze u wszystkich.

Nowy Asystent Google w becie aplikacji z numerkiem 11.15.12

Zmiany te pojawiają się w aplikacji Google beta z numerem 11.15.12. Nie są jednak dostępne u wszystkich użytkowników. To oznacza, że nowy Asystent nie pojawia się od razu po instalacji tej konkretnej wersji. Dochodzi dodatkowy czynnik, którym jest aktywacja po stronie serwerów firmy. Mimo to możecie spróbować zainstalować to wydanie aplikacji i zobaczyć, czy nowości pojawią się także u was.

