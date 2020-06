Android Auto ponownie dostanie integrację z aplikacją Kalendarz Google

Android Auto niegdyś oferowało głębszą integrację z aplikacją Kalendarz Google. Potem jednak oprogramowanie przeprojektowano i pewne funkcje niestety przepadły. Wygląda jednak na to, że Android Auto wkrótce je uzyska. Google przygotowuje się do ponownego zapewnienia integracji z Kalendarzem w tej platformie.

Android Auto i integracja z aplikacją Kalendarz Google to rozwiązanie, które zapewne pamięta część z was. Potem firma zdecydowała się na duże odświeżenie platformy, co też poniosło ze sobą pewne konsekwencje z zakresu funkcjonalności. Opcje zostaną jednak przywrócone, co sugeruje kod źródłowy oprogramowania. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

Kod źródłowy ostatniej wersji Android Auto zwiastuje, że Kalendarz Google odzyska własne integracje. W tym skróty, których to obecnie brakuje. Nie ma także powiadomień o nadchodzących wydarzeniach z kalendarza, jak i wielu innych opcji. To wszystko jednak powinno powrócić na ekran. Wiemy, że informacje będzie można wybierać i przeglądać.

Nie wiadomo, kiedy Kalendarz Google odzyska integrację z Android Auto

Pamiętajmy, że na razie są ty tylko wzmianki w kodzie, które sugerują powrót integracji. Nie wiadomo, kiedy jednak Kalendarz Google odzyska ją w Android Auto. Jest możliwe, że trochę jeszcze na to poczekamy. Na pocieszenie pozostaje fakt, że prace w tym kierunku są prowadzone.

