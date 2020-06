Windows 10 2004 sprawia problemy z Google Chrome

Windows 10 2004 to aktualizacja, która sprawia pewne problemy. Do tych istniejących dołączają kolejne, które związane są z Google Chrome. Użytkownicy popularnej przeglądarki skarżą się na błędy związane z logowaniem. W systemie Windows 10 2004 dochodzi po prostu do wylogowania z konta Google, co bywa uciążliwe.